С цветком и баской: элегантная Селена Гомес в гламурном платье посетила кинофестиваль

В этом платье она выглядела очень элегантно и оно подчеркивало ее талию.

Актриса, певица и бизнесвумен Селена Гомес появилась среди гостей Международного кинофестиваля в Торонто, где посетила премьеру фильма "Эмилия Перес".

Селена выбрала для появления на красной дорожке очаровательное вечернее платье от бренда Rodarte из коллекции прет-а-порте осень-зима 2024. Наряд был длинным, приталенным, полностью расшит пайетками, а украшали его тонкие бретельки крест-накрест с цветком и небольшая баска на талии.

Волосы Селена уложила на один бок в легкую волну, надела несколько украшений с бриллиантами и сделала яркий макияж с красной помадой на губах.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Показ картины состоялась в Театре принцессы Уэльской, однако премьера прошла еще в мае этого года - фильм впервые презентовали публике на Каннском кинофестивале во Франции. Селена тогда неоднократно выходила на красную дорожку, демонстрируя красивые платья, но также запомнилась своим очаровательным нарядом выбранным для фотоколла - красным платьем от Giambattista Valli с цветами на декольте.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

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