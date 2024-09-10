С цветком и баской: элегантная Селена Гомес в гламурном платье посетила кинофестиваль

В этом платье она выглядела очень элегантно и оно подчеркивало ее талию.
Актриса, певица и бизнесвумен Селена Гомес появилась среди гостей Международного кинофестиваля в Торонто, где посетила премьеру фильма "Эмилия Перес".
Селена выбрала для появления на красной дорожке очаровательное вечернее платье от бренда Rodarte из коллекции прет-а-порте осень-зима 2024. Наряд был длинным, приталенным, полностью расшит пайетками, а украшали его тонкие бретельки крест-накрест с цветком и небольшая баска на талии.
Волосы Селена уложила на один бок в легкую волну, надела несколько украшений с бриллиантами и сделала яркий макияж с красной помадой на губах.
Показ картины состоялась в Театре принцессы Уэльской, однако премьера прошла еще в мае этого года - фильм впервые презентовали публике на Каннском кинофестивале во Франции. Селена тогда неоднократно выходила на красную дорожку, демонстрируя красивые платья, но также запомнилась своим очаровательным нарядом выбранным для фотоколла - красным платьем от Giambattista Valli с цветами на декольте.
Читайте также:
- Выглядела мило: Селена Гомес блистала на премьере нового сезона сериала "Убийства в одном здании"
- В платье от Versace с прозрачными рукавами: Селена Гомес надела на шоу наряд не по размеру
- В ярком наряде цвета фуксии: Селена Гомес появилась на съемках в платье за 450 евро