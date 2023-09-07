С цветком на шее и кружевом на груди: Леони Ханне надела платье-комбинацию на вечеринку Victoria's Secret

Известный немецкий блогер, модель, инфлюэнсер и икона стиля - 35-летняя Леони Ханне - буквально несколько дней тому назад блистала на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в роскошном платье от украинского бренда, а вчера уже прилетела в Нью-Йорк.

Знаменитая красавица посетила вечеринку Victoria's Secret, которая состоялась в рамках New York Fashion Week в Манхэттен-центре. Мероприятие было приурочено к перезапуску и возвращению шоу-презентации белья этой марки, но теперь оно стало инклюзивным и разнообразным.

Леони была одной из гостей этого мероприятия. Она пришла в черном платье-комбинации с шелковой юбкой и прозрачным сетчатым верхом. В зоне груди платье было украшено черным кружевом, белья с этим нарядом Ханне не надела, придав образу так больше пикантности.

Леони Ханне / Фото: Getty Images

Также она собрала волосы в прическу с пробором, сделала латте-макияж, обула туфли с маленькими пряжками, а также украсила шею черным чокером с цветком.

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