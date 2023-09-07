Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

С цветком на шее и кружевом на груди: Леони Ханне надела платье-комбинацию на вечеринку Victoria's Secret

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
303
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
С цветком на шее и кружевом на груди: Леони Ханне надела платье-комбинацию на вечеринку Victoria's Secret

Леони Ханне / Фото: Getty Images

Звезда Instagram решила надеть свой наряд без нижнего белья, сделав образ более эффектным.

Известный немецкий блогер, модель, инфлюэнсер и икона стиля - 35-летняя Леони Ханне - буквально несколько дней тому назад блистала на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в роскошном платье от украинского бренда, а вчера уже прилетела в Нью-Йорк.

Знаменитая красавица посетила вечеринку Victoria's Secret, которая состоялась в рамках New York Fashion Week в Манхэттен-центре. Мероприятие было приурочено к перезапуску и возвращению шоу-презентации белья этой марки, но теперь оно стало инклюзивным и разнообразным.

Леони была одной из гостей этого мероприятия. Она пришла в черном платье-комбинации с шелковой юбкой и прозрачным сетчатым верхом. В зоне груди платье было украшено черным кружевом, белья с этим нарядом Ханне не надела, придав образу так больше пикантности.

Леони Ханне / © Getty Images
Леони Ханне / Фото: Getty Images

Также она собрала волосы в прическу с пробором, сделала латте-макияж, обула туфли с маленькими пряжками, а также украсила шею черным чокером с цветком.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
303
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация