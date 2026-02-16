- Дата публикации
С декольте до пупа: Хейли Бибер снова надела провокационное платье на светское мероприятие
Звезда решила поддержать тренд на винтаж и выбрала платье созданное 20 лет тому назад.
Хейли Бибер была очень изысканной и гламурной, когда вышла на красную дорожку бала Vogue Australia 2026 в Сиднейском оперном театре. Американская красавица надела винтажное платье золотистого цвета от Модного дома Versace разработанное для коллекции весна-лето 2006.
Дизайн наряда восхищал, ведь у платья была бретелька-халтер, глубокое декольте до пупа, а также много декора камнями и стразами. Также этот и без того эклектичный дизайн дополняла шнуровка на бедрах и шифоновые вставки на юбке.
Образ Хейли дополнила прической с собранными волосами, своим любимым макияжем с веснушками и нюдовой гаммой теней, а также бриллиантовыми украшениями — серьгами и помолвочным кольцом, которое ей подарил муж Джастин Бибер. Созданием образа занималась давний стилист звезды Дани Мишель, которая также одевает Кендалл Дженнер и Дэйзи Эдгар-Джонс.
Хейли посетила мероприятие после того как произвела фурор на премьере «Грозового перевала» в Сиднее, куда пришла в прозрачном кружевном платье Saint Laurent с рукавами-колоколами.