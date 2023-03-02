С декольте до пупка: актриса Кристина Риччи надела эффектное платье на красную дорожку

Американская актриса Кристина Риччи, прославившаяся благодаря роли в фильмах 90-х "Семейка Аддамс" и "Каспер", вышла на красную дорожку. Знаменитость посетила мероприятие Costume Designers Guild Awards - это церемония, на которой вручают награды дизайнерам костюмов в кино, на телевидении, в рекламе и в других средствах массовой информации.

Для своего появления перед камерами Кристина выбрала эффектное платье от бренда Raisa Vanessa, которое было представлено в коллекции осень-зима 2022.

Наряд был бордового цвета, имел острые плечи, драпировку на бедрах и очень глубокое декольте, которое украшали золотые птицы. Также у платья были вырезы на талии, длинные рукава и разрез, открывающий ногу.

Кристина Риччи / Фото: Associated Press

Образ Риччи дополнила черным клатчем с бисером, туфлями на платформе и лаконичным золотым колье на шее, которое идеально сочеталось с декором платья и золотой фурнитурой на сумке.

Кристина Риччи / Фото: Associated Press

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