С декольте до пупка: актриса Кристина Риччи надела эффектное платье на красную дорожку

Платье привлекало внимание своей необычностью и смелыми вырезами.
Американская актриса Кристина Риччи, прославившаяся благодаря роли в фильмах 90-х "Семейка Аддамс" и "Каспер", вышла на красную дорожку. Знаменитость посетила мероприятие Costume Designers Guild Awards - это церемония, на которой вручают награды дизайнерам костюмов в кино, на телевидении, в рекламе и в других средствах массовой информации.
Для своего появления перед камерами Кристина выбрала эффектное платье от бренда Raisa Vanessa, которое было представлено в коллекции осень-зима 2022.
Наряд был бордового цвета, имел острые плечи, драпировку на бедрах и очень глубокое декольте, которое украшали золотые птицы. Также у платья были вырезы на талии, длинные рукава и разрез, открывающий ногу.
Образ Риччи дополнила черным клатчем с бисером, туфлями на платформе и лаконичным золотым колье на шее, которое идеально сочеталось с декором платья и золотой фурнитурой на сумке.
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