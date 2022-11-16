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С декольте до пупка: Алессандра Амбросио в белоснежном аутфите произвела фурор на фестивале

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1655
Время на прочтение
1 мин
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С декольте до пупка: Алессандра Амбросио в белоснежном аутфите произвела фурор на фестивале

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

Модель Алессандра Амбросио посетила показ фильма Mars One, который состоялся во время Hollywood Brazilian Film Festival в Лос-Анджелесе.

41-летняя экс-"ангел" Victoria's Secret блистала на дорожке перед камерами в белом платье с глубоким декольте и золотым поясом-цепочкой на талии. Также у наряда был дерзкий разрез до бедра. Наряд Алессандра дополнила золотыми босоножками на каблуках, идеальной волнистой укладкой и вечерним макияжем. Также у нее был светлый маникюр, ногти были покрыты лаком с блестками, а из украшений модель надела несколько колец на пальцы.

Алессандра Амбросио / © Getty Images
Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

В прошлый раз звезда посещала гала-концерт Baby2Baby 2022 и появилась на красной дорожке в блестящее платье-бюстье цвета розового золота от бренда Monique Lhuillier. В тот день Амбросио сделала красивую укладку с локонами и макияж с блестящими шоколадными тенями на веках.

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Дата публикации
Просмотры
1655
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