- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 329
- Время на прочтение
- 1 мин
С декольте до пупка: Ана де Армас продемонстрировала эффектный наряд в Лас-Вегасе
Она давно сотрудничает с французским модным брендом Louis Vuitton и опять надела их наряд на публику.
Актриса Ана де Армас посетила мероприятие CinemaCon, которое прошло в Лас-Вегасе. В рамках этого события она вышла на сцену, чтобы рассказать о фильме «Балерина», в котором сыграла главную роль.
На Ане был эффектный костюм-тройка от бренда Louis Vuitton, который состоял из блейзера и прямых брюк. Обе вещи были украшены стразами.
Также на актрисе было боди с очень глубоким V-образным декольте, практически до пупка, и туфли на каблуках. Волосы она распустила и сделала на лице лаконичный макияж.
Кстати, Ану сейчас заподозрили в новых отношениях. Якобы актриса встречается с актером Томом Крузом. Звезды вместе провели День влюбленных, а также неоднократно попадали под прицел папарацци.