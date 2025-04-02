С декольте до пупка: Ана де Армас продемонстрировала эффектный наряд в Лас-Вегасе

Ана де Армас / © Associated Press

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Актриса Ана де Армас посетила мероприятие CinemaCon, которое прошло в Лас-Вегасе. В рамках этого события она вышла на сцену, чтобы рассказать о фильме «Балерина», в котором сыграла главную роль.

На Ане был эффектный костюм-тройка от бренда Louis Vuitton, который состоял из блейзера и прямых брюк. Обе вещи были украшены стразами.

Ана де Армас / © Associated Press

Также на актрисе было боди с очень глубоким V-образным декольте, практически до пупка, и туфли на каблуках. Волосы она распустила и сделала на лице лаконичный макияж.

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Ана де Армас / © Associated Press

Кстати, Ану сейчас заподозрили в новых отношениях. Якобы актриса встречается с актером Томом Крузом. Звезды вместе провели День влюбленных, а также неоднократно попадали под прицел папарацци.

Ана де Армас / © Getty Images Ана де Армас / © Associated Press Ана де Армас / © Associated Press Ана де Армас / © Associated Press Ана де Армас / © Associated Press Ана де Армас / © Associated Press