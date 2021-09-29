С декольте до пупка: бывшая девушка Бена Аффлека впечатлила аутфитом на красной дорожке

С декольте до пупка: бывшая девушка Бена Аффлека впечатлила аутфитом на красной дорожке

33-летняя кубино-испанская актриса и бывшая девушка Бена Аффлека посетила мировую премьеру фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать", которая состоялась в лондонском Королевском Альберт-Холле.

Ана сыграла в ленте одну из ролей и появилась на красной дорожке Королевского Альберт-Холла в Лондоне вместе с другими членами съемочной группы, актерами и даже королевскими гостями, среди которых были принцы Чарльз и Уильям и их супруги герцогини Камилла и Кэтрин.

Ана де Армас / Associated Press

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К фоторепортерам Ана де Армас вышла в откровенном черном вечернем платье в бельевом стиле от Louis Vuitton. Наряд был на бретельках, похожих на цепь, с очень глубоким V-образным декольте и разрезом до бедра, в котором актриса демонстрировала публике свои длинные стройные ноги. Обута звезда была в черные босоножки на каблуках.

Ана де Армас / Associated Press

Свой образ девушка дополнила несколькими кольцами на пальцах, серьгами-висюльками с камнями в ушах, идеальной стрижкой каре и легким макияжем со стрелками на веках.

Ана де Армас / Associated Press

Кто еще посетил премьерный показ фильма об "агенте 007", смотрите в нашей галерее ниже.

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Звезды на премьере Джеймса Бонда "Не время умирать" (15 фото)

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