С декольте до пупка: бывшая девушка Бена Аффлека впечатлила аутфитом на красной дорожке

33-летняя кубино-испанская актриса и бывшая девушка Бена Аффлека посетила мировую премьеру фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать", которая состоялась в лондонском Королевском Альберт-Холле.
Ана сыграла в ленте одну из ролей и появилась на красной дорожке Королевского Альберт-Холла в Лондоне вместе с другими членами съемочной группы, актерами и даже королевскими гостями, среди которых были принцы Чарльз и Уильям и их супруги герцогини Камилла и Кэтрин.
К фоторепортерам Ана де Армас вышла в откровенном черном вечернем платье в бельевом стиле от Louis Vuitton. Наряд был на бретельках, похожих на цепь, с очень глубоким V-образным декольте и разрезом до бедра, в котором актриса демонстрировала публике свои длинные стройные ноги. Обута звезда была в черные босоножки на каблуках.
Свой образ девушка дополнила несколькими кольцами на пальцах, серьгами-висюльками с камнями в ушах, идеальной стрижкой каре и легким макияжем со стрелками на веках.
Кто еще посетил премьерный показ фильма об "агенте 007", смотрите в нашей галерее ниже.
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