С декольте до пупка: Джулианна Мур на светской церемонии в Нью-Йорке

61-летняя знаменитость выглядела восхитительно в белом платье с глубоким вырезом на декольте от Carolina Herrera, дополнив его золотыми аксессуарами – широким колье на шее, множеством широких браслетов на запястьях и в руках держала золотой клатч.

Джулианна Мур / Фото: Associated Press

Джулианна собрала волосы в высокий пучок, сделала в макияже акцент на глаза и подчеркнула губы блеском натурального оттенка.

Церемония Gotham Awards открыла сезон наград в Голливуде, и Джулианна Мур приехала, чтобы поддержать своих коллег, так как сама не была номинирована.

Джулианна Мур / Фото: Associated Press

Напомним, несколько дней назад Мур была замечена папарацци на прогулке в Нью-Йорке. В обычной жизни предпочитает образы более простые и удобные, чем на красные дорожки, да еще и такие, чтобы узнать ее в них было максимально сложно.

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