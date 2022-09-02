С декольте до пупка: Джулианна Мур в платье Armani Prive на дорожке в Венеции

61-летняя актриса и председатель жури Венецианского кинофестиваля Джулианна Мур впечатляет уже второй день подряд.

Образы актрисы, в которых она появляется на дневных фотоколлах и вечерней красной дорожке впечатляют. Мур смело носит прозрачные наряды, подчеркивая стройность своей фигуры, а также глубокие вырезы на декольте.

Джулианна Мур / Фото: Associated Press

Вчера вечером Джулианна снова блистала на дорожке. В этот раз она надела черное платье в пол из кутюрной коллекции Armani Prive осень-зима '22.

Бархатное платье было с глубоким V-образным вырезом на декольте, к которому Мур подобрала босоножки на высокой платформе и каблуках.

Джулианна Мур / Фото: Associated Press

Из украшений звезда надела драгоценное колье на шею и серьги-висюльки. Свои рыжие волосы Мур распустила и сделала макияж в теплых оттенках.

Джулианна Мур / Фото: Associated Press

В день открытия 79-го кинофестиваля в Венеции, напомним, она блистала на дорожке в полупрозрачном платье от Valentino, состоявшем из длинной накидки, прозрачного платья-бандо и разноцветных пайеток на нем.

Джулианна Мур / Фото: Associated Press

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