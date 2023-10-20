Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

С декольте до пупка: Джулия Фокс посетила студию ВВС в очень смелом наряде

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
597
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
С декольте до пупка: Джулия Фокс посетила студию ВВС в очень смелом наряде

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Ее образы всегда смелые и довольно необычные.

33-летняя модель Джулия Фокс сейчас проводит время в Лондоне. В Великобритании она уже успела выступить на концерте Мадонны на O2 Arena и посетила несколько интервью, рекламируя свою книгу мемуаров Down The Drain.

Одной из локаций, которые она посетила, была студия BBC. Для интервью Фокс надела характерный для своего стиля наряд, который привлекал внимание окружающих. На ней было длинное черное платье в белую полоску и с очень глубоким декольте, практически до пупка.

Также у платья были широкие плечи, длинные рукава и разрезы в зоне бедер. Дополнила она наряд белыми туфлями и сумкой с маленькой ручкой, которая была сделана в виде амфоры. Волосы она распустила и сделала макияж в коричневой гамме.

Джулия Фокс / © Getty Images
Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Напомним, недавно Джулия стала одной из участниц нового шоу Victoria's Secret The Tour и снялась в фотосессии бренда с крыльями на спине, огромных платформах и в крошечном топе-бандо.

Джулия Фокс / © Getty Images
Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Читайте также:

Мода Осень-2023: Хеллена Ровер о трендах обуви и сумок

Мода Осень-2023: Хеллена Ровер о трендах обуви и сумок

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
597
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация