С декольте до пупка: Джулия Фокс посетила студию ВВС в очень смелом наряде

Ее образы всегда смелые и довольно необычные.

33-летняя модель Джулия Фокс сейчас проводит время в Лондоне. В Великобритании она уже успела выступить на концерте Мадонны на O2 Arena и посетила несколько интервью, рекламируя свою книгу мемуаров Down The Drain.

Одной из локаций, которые она посетила, была студия BBC. Для интервью Фокс надела характерный для своего стиля наряд, который привлекал внимание окружающих. На ней было длинное черное платье в белую полоску и с очень глубоким декольте, практически до пупка.

Также у платья были широкие плечи, длинные рукава и разрезы в зоне бедер. Дополнила она наряд белыми туфлями и сумкой с маленькой ручкой, которая была сделана в виде амфоры. Волосы она распустила и сделала макияж в коричневой гамме.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Напомним, недавно Джулия стала одной из участниц нового шоу Victoria's Secret The Tour и снялась в фотосессии бренда с крыльями на спине, огромных платформах и в крошечном топе-бандо.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

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