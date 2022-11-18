С декольте до пупка: Элизабет Дебики на промомероприятии сериала "Корона"

32-летняя актриса, которая в жизни, как мы уже выяснили, не очень-то и похожа на принцессу Диану, посетила вчера мероприятии Netflix TV Celebration: Cocktails + Conversation в Нью-Йорке.

Элизабет Дебики / Фото: Getty Images

На публике Элизабет блистала в черном коктейльном платье с глубоким V-образным декольте. На шее у актрисы было золотое лаконичное колье, а в ушах сверкали интересные серьги в форме скорпионов. Девушка сделала неброский макияж в натуральных оттенках и распустила, расчесав по пробору, белокурые волосы.

В прошлый свой выход, который состоялся также в Нью-Йорке, Дебики появилась на публике в черном брючном костюме и кедах. В таком образе в актрисе сложно узнать принцессу Диану, которую она играет в сериале.

Элизабет Дебики / Фото: Getty Images

Напомним, в пятом сезоне "Короны" будут много говорить о личной жизни принца и принцессы Уэльских, покажут и знаменитое интервью Дианы для программы "Панорама", которая вышла на BBC и из-за которой разгорелся скандал.

Элизабет Дебики / Фото: Getty Images

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