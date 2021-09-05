С декольте до пупка: Элизабет Херли впечатлила аутфитом в вечернем платье

С декольте до пупка: Элизабет Херли впечатлила аутфитом в вечернем платье

56-летняя британская актриса обожает вечеринки и светские мероприятия.

4 сентября Элизабет Херли посетила пати по случаю 50-летия Дэвида Уоллиамса – английского комика, актера, писателя и телеведущего. Вечеринку организовали в отеле Claridge в Мейфэр, в Лондоне и туда съехался весь светский бомонд.

Лиз Херли также попала под прицел папарацци по пути на вечер. Актриса надела откровенное платье с декольте практически до пупка, с широким поясом на талии и рюшами на подоле. Блестящий наряд дополняли босоножки в оттенке металлик на платформе и высоких каблуках. В руках у Херли был миниатюрный блестящий клатч прямоугольной формы.

Элизабет Херли / Getty Images

Звезда накрутила длинные волосы локонами и сделала красивый вечерний макияж. Надела серьги-кольца и подвеску с маленьким кулоном в форме сердца. Она улыбалась, когда направлялась в отель и выглядела просто потрясающе.

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