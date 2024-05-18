С декольте до пупка: Эмма Стоун посетила премьеру фильма "Виды доброты" в Каннах

Эмма Стоун после успеха фильма "Бедные-несчастные", который снял режиссер Йоргос Лантимос, решила продолжить с ним сотрудничество. Актриса появилась в фильме-альманахе под названием "Виды доброты", который состоит их трех новелл.

Премьера картины состоялась в Каннах на международном кинофестивале и Эмма вышла на красную дорожку с коллегами, чтобы презентовать этот фильм. На знаменитости было платье от Модного дома Louis Vuitton.

Ее наряд был выполнен в трендовом бордовом оттенке, имел глубокое V-образное декольте, немного расклешенную книзу юбку с рюшами, а также бретельку-халтер. Также ткань платья была полностью расшита пайетками.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Завершали этот ее вечерний образ укладка с легкими локонами, украшения с камнями и сияющий макияж на лице.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Напомним, что в этом году Эмма получила свой второй "Оскар" - ее была названа лучшей актрисой года за работу в фильме "Бедные-несчастные". На церемонии в Лос-Анджелесе в марте она появилась в фактурном платье с баской, которое для нее тоже было создано Louis Vuitton.

Эмма Стоун на "Оскаре" / Фото: Associated Press

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