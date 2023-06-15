С декольте до пупка: Ева Лонгория очаровала платьем цвета шампанского, в котором появилась в Нью-Йорке

В этом платье звезда выглядела очень симпатично, а глубокое декольте придавало ее образу нотку пикантности.

Актриса Ева Лонгория недавно впервые срежиссировала полнометражный фильм Flamin Hot, поэтому в последнее время часто появляется на различных шоу, чтобы продвигать свою работу. 13 июля Лонгория посетила очередное шоу в Нью-Йорке, а, когда выходила после интервью из студии, ее сфотографировали папарацци.

На звезде было платье до щиколоток цвета шампанского от бренда Roberto Cavalli из коллекции весна-лето 2023.

У платья были длинные рукава, роскошная плиссированная юбка и глубокое декольте, которое спереди на талии украшали завязка-пояс и драпировка. Образ актриса дополнила серьгами, босоножками на высоких каблуках и насыщенным макияжем глаз.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Впервые платье было представлено брендом в Милане осенью 2022 года.

Показ коллекции Roberto Cavalli RTW Spring/Summer 2023 / Фото: Getty Images

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