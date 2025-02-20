С декольте до пупка и новым цветом волос: бывшая девушка Бруклина Бекхэма блистала на дорожке

Модель Хана Кросс приняла участие в праздновании 25-летия Rodial в Лондоне. Девушка появилась на красной дорожке в черном макси-платье с глубоким вырезом на декольте, которое, разумеется, носила без белья.

Образ модель дополнила черными мюлями на невысоких каблуках и небольшой коричневой сумкой. Она также сделала легкий макияж в натуральных оттенках, надела золотые серьги-клипсы, а волосы, которые выкрасила в белый цвет, распустила и красиво уложила.

Хана Кросс / Фото: Getty Images

Кстати, Хану Кросс иногда можно увидеть на вечеринках вместе с моделью Мией Риган – бывшей девушкой еще одного сына Бекхэмом – Ромео.

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