С декольте до пупка и новым цветом волос: бывшая девушка Бруклина Бекхэма блистала на дорожке

Девушка посетила светское мероприятие в британской столице.
Модель Хана Кросс приняла участие в праздновании 25-летия Rodial в Лондоне. Девушка появилась на красной дорожке в черном макси-платье с глубоким вырезом на декольте, которое, разумеется, носила без белья.
Образ модель дополнила черными мюлями на невысоких каблуках и небольшой коричневой сумкой. Она также сделала легкий макияж в натуральных оттенках, надела золотые серьги-клипсы, а волосы, которые выкрасила в белый цвет, распустила и красиво уложила.
Кстати, Хану Кросс иногда можно увидеть на вечеринках вместе с моделью Мией Риган – бывшей девушкой еще одного сына Бекхэмом – Ромео.
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