С декольте до пупка и с меховыми рукавами: Джей Ло в эффектном платье на Met Gala 2021

С декольте до пупка и с меховыми рукавами: Джей Ло в эффектном платье на Met Gala 2021

Дженнифер Лопес приехала в Нью-Йорк и посетила несколько светских мероприятий.

Позавчера певица вышла на сцену церемонии MTV Video Music Awards, где появилась одета мини-юбку на шнуровкой по бокам и укороченном черном топе также со шнуровкой от David Koma подчеркивающий идеальный пресс певицы и зону ее декольте.

Дженнифер Лопес / Associated Press

А вчера ночью Дженнифер посетила Метрополитен-музее, где после годичного перерыва звезды снова собрались на Met Gala. Темой этого вечера стала: "В Америке: модный лексикон", поэтому гости получили пригласительные с отметкой дресс-код: "Американская независимость".

Дженнифер Лопес / Associated Press

52-летняя Лопес приехала на светский раут в платье от Ralph Lauren. На ней было кофейное платье с глубоким V-образным декольте, высоким разрезом на подоле и длинным шлейфом. На длинных рукавах был мех, наряд дополняла шляпа, золотые серьги-висюльки, широкий металлический чокер на шее и колье из металлических пластин. Также широкие браслеты біли на запястьях певицы. Обула Джен босоножки оттенка металлик на высоких каблуках.

Дженнифер Лопес / Associated Press

В отличие от Венецианского фестиваля, где Лопес появилась с возлюбленным, на Met Gala она приехала без Бена Аффлека.

Дженнифер Лопес / Associated Press

Читайте также: Смотрите лучшие выходы на Met Gala 2021

Звездные гости Met Gala 2021 (13 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку