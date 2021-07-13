С декольте до пупка и с сапфирами на шее: Дилан Пенн на вечеринке в Каннах

С декольте до пупка и с сапфирами на шее: Дилан Пенн на вечеринке в Каннах

30-летняя модель и актриса все еще находится на кинофестивале в Каннах.

Дилан Пенн посетила вечеринку Chopard Gentleman's Evening во время 74-го ежегодного Каннского кинофестиваля. Дочь Шона Пенна, которая ранее блистала вместе с отцом на красной дорожке перед показом фильма "День флага", в этот раз пришла на мероприятие в элегантном сером платье с глубоким декольте практически до пупка и вырезами с обеих сторон на талии.

Шон Пенн, Кэтрин Винник и Дилан Пенн / Associated Press

Наряд был декорирован драгоценным колье с синим большим камнем и маленькими мелкими, похожими на сапфир и мелкими бриллиантами. Волосы девушка собрала заколкой и надела серьги с камнями.

Дилан Пенн / Getty Images

Вечерний лук звезды дополнял бархатный клатч, маникюр в светлых оттенках и несколько колец на пальцах.

Напомним, на фотоколле фильма в Каннах Дилан Пенн появилась в широких брюках с вышивкой от Chanel и черном топе с белы ободком.

Шон Пенн и Дилан Пенн / Associated Press

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