С декольте до пупка и с сапфирами на шее: Дилан Пенн на вечеринке в Каннах

30-летняя модель и актриса все еще находится на кинофестивале в Каннах.
Дилан Пенн посетила вечеринку Chopard Gentleman's Evening во время 74-го ежегодного Каннского кинофестиваля. Дочь Шона Пенна, которая ранее блистала вместе с отцом на красной дорожке перед показом фильма "День флага", в этот раз пришла на мероприятие в элегантном сером платье с глубоким декольте практически до пупка и вырезами с обеих сторон на талии.
Наряд был декорирован драгоценным колье с синим большим камнем и маленькими мелкими, похожими на сапфир и мелкими бриллиантами. Волосы девушка собрала заколкой и надела серьги с камнями.
Вечерний лук звезды дополнял бархатный клатч, маникюр в светлых оттенках и несколько колец на пальцах.
Напомним, на фотоколле фильма в Каннах Дилан Пенн появилась в широких брюках с вышивкой от Chanel и черном топе с белы ободком.
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