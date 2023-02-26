С декольте до пупка и в топе: Зендея блеснула двумя эффектными луками на церемонии

Актриса Зендея посетила светскую церемонию в Пасадене и произвела фурор на дорожке двумя красивыми образами.

Зендея приехала вчера на 54-ю церемонию вручения наград NAACP Image Awards в Civic Auditorium в Пасадене, в Калифорнии. Актриса привлекла внимание двумя незабываемыми образами на церемонии вручения наград.

Зендея / Фото: Associated Press

26-летняя знаменитость облачилась в зелено-черное винтажное платье без бретелек от Versace у которого было декольте аж до пупка. Наряд артистка дополнила черными туфлями-лодочками на каблуках и украшениями Bulgari.

Зендея / Фото: Associated Press

Также Зендея сделала красивую объемную укладку, макияж в нюдовых оттенках и выглядела просто великолепно.

Зендея / Фото: Associated Press

На сцену она вышла уже в другом наряде: лифе от Prada со звездами, которые прикрывали соски и белой макси-юбке, также декорированной звездами. Дополнила лук белыми остроносыми туфлями на каблуках и темным лаком накрасила ногти.

Зендея / Фото: Associated Press

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