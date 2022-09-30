С декольте до пупка: Кайли Дженнер посетила показ Schiaparelli в эффектном образе

25-летняя звезда прилетела в Париж, чтобы не только посетить Неделю моды, но и поражать публику своими нарядами, ведь каждый образ девушки все драматичнее.

29 сентября Кайли Дженнер стала гостью показа Модного дома Schiaparelli, который проходил на Вандомской площади в Париже. Кайли надела бархатное платье насыщенного синего оттенка из кутюрной коллекции осень-зима 2022-2023.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Наряд не имел бретелек, был полностью приталенным и подчеркивал эффектную фигуру Дженнер, но главной особенностью платья стало очень глубокое декольте.

Дополняли этот образ черная сумка с короткой ручкой, туфли и бархатный чокер с анатомической подвеской в ​​виде сердца. К этому наряду Кайли также сделала высокую, немного олдскульную прическу.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Напомним, что днем ранее девушка была замечена на показах Acne Studio и Balmain.

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