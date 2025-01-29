С декольте до пупка: Леони Ханне блистала перед камерами в гламурном наряде

Она уже традиционно стала гостьей на Неделе моды.
Немецкий блогер и инфлюэнсер Леони Ханне появилась на Неделе высокой моды в Париже. Она попала под прицел фотографов во время шоу бренда Georges Chakra, который презентовал публике коллекцию Haute Couture весна-лето 2025.
На этом гламурном светском мероприятии Леони появилась в серебряном платье с длинным шлейфом, у которого была полупрозрачная юбка. У наряда также была бретелька-халтер с драпировкой и глубоким декольте практически до пупка. Также тонкая ткань платья Леони была полностью расшита бисером и пайетками из-за чего наряд выглядел гламурно и празднично.
Образ она дополнила сумкой Hermes Mini и остроносыми туфлями молочного цвета от Saint Laurent, украшениями Messika, высокой прической и ярким макияжем.
Этот показ Ханне посетила после того, как была замечена на шоу бренда Schiaparelli. Тогда немецкая красавица продемонстрировала черное платье-водолазку, которое сочетала с пальто и мини-сумкой.
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