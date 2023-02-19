С декольте до пупка: Миа Риган посетила Лондонскую неделю моды

В прошлую пятницу знаменитость была запечатлена фотографами в первом ряду показа дизайнера Коннера Айвза во время Лондонской недели моды. На Мие было платье в стиле пэчворк с глубоким вырезом на декольте практически до пупка, которое она сочетала с высокими остроносыми сапогами на каблуках.

Миа Риган / Фото: Getty Images

Свой образ девушка дополнила скромной подвеской на шее с буквой "М", серьгами-звездами, множеством колец на пальцах и несколькими браслетами.

Миа Риган / Фото: Getty Images

Также Миа Риган посещала показ коллекции бренда 16Arlington. В тот вечер она надела серый топ, расшитый пайетками, серую мини-юбку с россыпью камней и набросила сверху клетчатое пальто. На шее у Мии была все та же подвеска, похоже, это ее любимое украшение, а в ушах серьги-висюльки. Легкий макияж на лице и лаконичная прическа завершали образ.

Миа Риган / Фото: Getty Images

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