С декольте до пупка: Рита Ора появилась на мероприятии в откровенном платье небесного оттенка

Этот наряд получился смелым, эффектным и немного романтичным.

Певица Рита Ора посетила ужин Forces For Change британского Vogue, организованный главным редактором издания Эдвардом Эннинфулом и бизнес-консультантом Ванессой Кингори. Мероприятие проходило в отеле Londoner в Лондоне.

На ужин Рита решила одеться очень эффектно, отдав предпочтение платью от бренда Blumarine из коллекции весна-лето 2023.

Наряд был в небесно-голубом оттенке, а верхняя его часть - лиф-качели - сделан с очень глубоким декольте и с американской проймой. Также нельзя не отметить приталенную юбку с заниженной талией, которую украшал длинный шлейф.

Рита Ора / Фото: Getty Images

Спина у платья была полностью открытой. Дополняли этот роскошный образ украшения от ювелирного бренда Jennifer Gibson, небольшая сумка-хобо в цвет наряда, прическа с длинными локонами и нежный маникюр.

Рита Ора / Фото: Getty Images

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