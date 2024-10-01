С декольте до пупка: роскошная Виктория Бекхэм посетила церемонию в Париже

После своего грандиозного шоу на Неделе моды, на котором модельер Виктория Бекхэм презентовала коллекцию весна-лето 2025, она решила задержаться в Париже.

50-летняя женщина также посетила церемонию BoF 500, на котором вручали награды самым влиятельным деятелям культуры со всего мира, которые формируют модную индустрию. Проходила церемонию в отеле Shangri-La.

Викторию сфотографировали папарацци, когда она выходила со своего отеля и направлялась к автомобилю в сопровождении охраны. Она была одета в эффектный белоснежный костюм-смокинг от своего же бренда.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

Хотя кажется, что жакет Виктория надела на голое тело, но на самом деле на ней было черное боди с очень глубоким декольт. Дополнила лук она клатчем, туфлями на каблуках и солнцезащитными очками. Украшения на шее у в ушах у Бекхэм были очень нежными и лаконичными, а вот ее запястья украшали бриллиантовый браслет и золотые часы.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

В точно таком же смокинге, только черного цвета, она вышла к гостям своего показа. Виктория поблагодарила собравшихся. На шоу было много знаменитых гостей, а также большая семья Бекхэмов, которая пришла ее поддержать в важный день.

Виктория Бекхэм на показе своей коллекции / Фото: Associated Press

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