С декольте до талии: Джоди Комер в черном платье Fendi позировала на премьере в Торонто

Джоди Комер / © Getty Images

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Джоди Комер посетила премьеру фильма Stuffed, которая состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Торонто.

Перед фотокамерами лауреатка премии «Эмми» появилась в черном платье Fendi из кутюрной коллекции осень 2026 года. Наряд длины макси имел свободный силуэт и очень глубокий V-образный вырез, доходивший почти до талии, что придавало минималистичному образу пикантности.

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Джоди Комер / © Getty Images

Из украшений Комер выбрала широкий браслет Tiffany & Co. на запястье. Также она надела лаконичные черные босоножки с тонкими ремешками.

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Джоди уложила волосы легкими волнами с пробором посередине и нанесла легкий макияж с нежно-розовой помадой.

Напомним, Джоди Комер в белом мини-платье-рубашке и высоких сапогах появилась на фотоколле в Лондоне.

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