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- Шоу-бизнес
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С декольте до талии: Джоди Комер в черном платье Fendi позировала на премьере в Торонто
Звезда сериала «Убивая Еву» сделала ставку на сдержанную элегантность, выбрав для красной дорожки лаконичное черное платье с пикантной деталью.
Джоди Комер посетила премьеру фильма Stuffed, которая состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Торонто.
Перед фотокамерами лауреатка премии «Эмми» появилась в черном платье Fendi из кутюрной коллекции осень 2026 года. Наряд длины макси имел свободный силуэт и очень глубокий V-образный вырез, доходивший почти до талии, что придавало минималистичному образу пикантности.
Из украшений Комер выбрала широкий браслет Tiffany & Co. на запястье. Также она надела лаконичные черные босоножки с тонкими ремешками.
Джоди уложила волосы легкими волнами с пробором посередине и нанесла легкий макияж с нежно-розовой помадой.
Напомним, Джоди Комер в белом мини-платье-рубашке и высоких сапогах появилась на фотоколле в Лондоне.