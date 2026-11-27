Талия Сторм / © Getty Images

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Талия Сторм посетила мировую премьеру шестого сезона детективно-комедийного сериала «Убийства только в Лондоне» (Only Murders in London), которая состоялась в кинотеатре Odeon Luxe Leicester Square в Лондоне.

На мероприятии артистка появилась в эффектном облегающем платье макси насыщенного винного оттенка из блестящей ткани. Наряд имел глубокое V-образное декольте до талии, халтер, обнаженные плечи и пикантные фигурные вырезы в области талии. На животе платье украшала массивная прямоугольная пряжка, с которой свисали длинные декоративные полотна ткани.

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Талия Сторм / © Getty Images

Лук Сторм дополнила серо-коричневой пушистой шубкой, которую она спустила с плеч. Наряд она скомбинировала с бордовыми лакированными туфлями с заостренным носком и маленькой черной стеганой сумочкой Chanel на золотистой цепочке.

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Талия собрала волосы в высокую прическу, сделала макияж с пышными ресницами, черными стрелками, розовыми румянами и нежно-розовым блеском на губах. В ушах у нее были массивные золотистые серьги, а на пальцах — кольца с сияющими камнями.

Напомним, Талия Сторм в откровенном платье-кольчуге и без бюстгальтера пришла на вечеринку.

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