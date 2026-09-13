С декольте до талии и в роскошном украшении: папарацци подловили эффектную Блэк Чайну в Лос-Анджелесе

Блэк Чайна / © Getty Images

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Блэк Чайна прибыла на прямую трансляцию The Promise2Live, которая состоялась в Лос-Анджелесе. Для мероприятия знаменитость выбрала эффектный образ в черном цвете.

На ней был приталенный жакет-боди с острыми структурированными плечами, отложным воротником и очень глубоким V-образным декольте, под которым не было бюстгальтера. Его Блэк скомбинировала с короткой атласной юбкой с драпировкой и асимметричной деталью-хвостом сбоку.

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Блэк Чайна / © Getty Images

Главным акцентом наряда стало массивное многоярусное украшение с крупными камнями на шее. Оно состояло из широкого чокера и длинных сверкающих элементов, украшавших зону декольте.

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Лук звезда дополнила полупрозрачными черными колготками, сквозь которые просвечивала большая цветная татуировка на бедре, и черными босоножками с камнями и на каблуках.

Кроме того, на Блэк Чайне были серьги и несколько массивных колец. Она сделала гламурный маникюр с серебряным декором, макияж с черными стрелками, розовыми румянами и нюдовой помадой. Волосы звезда собрала в высокую пышную прическу с локонами.

Напомним, Блэк Чайна появилась на светской церемонии в «мокром» платье и с обнаженной ногой.

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