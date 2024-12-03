С декольте и бантами: Сельма Блэр, которая болеет рассеянным склерозом, посетила церемонию

В понедельник, 2 декабря, в Лондоне состоялась церемония вручения премии Fashion Awards. Это ежегодное гламурное мероприятие, на котором награждаются награды за выдающийся вклад в индустрию моды в течение года.

На красную дорожку церемонии ежегодно выходят актеры, модели, известные дизайнеры, певцы, а также инфлюэнсеры. В этом году среди гостей мероприятия появилась актриса Сельма Блэр, которая много лет болеет рассеянным склерозом.

Сельма вышла на красную дорожку в длинном бархатном платье-бюстье с глубоким декольте. Наряд украшал шлейф и большой бант под грудью из шелка. Дополнила платье звезда жемчужным многослойным колье на шее, макияжем, туфлями с брошками, а также оригинальной сумкой, банты на которой повторяли бант на ее платье.

Сельма Блэр / Фото: Getty Images

Интересно, что несколькими неделями ранее на мероприятии ELLE's 2024 Women in Hollywood, которое проводилось в Лос-Анджелесе, она надела белое платье с открытыми плечами.

Сельма Блэр / Фото: Associated Press

Также стоит обратить внимание, что вышла на красную дорожку Сельма опять без трости и без помощи. Хотя ранее она неоднократно появлялась на публике с собакой-поводырем по имени Скаут.

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