С декольте и большими красными цветами: Джулианна Мур на красной дорожке кинофестиваля

63-летняя Джулианна Мур посетила Международный кинофестиваль в Торонто, в рамках которого состоялась премьера драматического фильма "Комната по соседству". В этой картине она сыграла главную роль вместе с Тильдой Суинтон.

Джулианна Мур / Фото: Associated Press

На красную дорожку в Торонто Джулианна вышла в необычном платье от бренда Bottega Veneta. Наряд был выполнен в молочном оттенке, имел тонкие бретельки и глубокое V-образное декольте.

Платье также имело длинную юбку, косые строчки на юбке и в некоторых местах было украшено большими красными 3D-цветами. Носила она его в сочетании с длинными серьгами-цепочками, кольцом в виде змеи и лаконичной прической с распущенными прямыми волосами.

Джулианна Мур / Фото: Associated Press

Мероприятие она посетила с коллегой Тильдой, которая выбрала лаконичный наряд включающий классическую белую рубашку и шелковые широкие брюки оттенка айвори. Ярким акцентом ее образа стала красная помада на губах.

Джулианна Мур с Тильдой Суинтон / Фото: Associated Press

Напомним, премьера фильма "Комната по соседству" состоялась на Венецианском кинофестивале. В день премьеры Мур сияла на красной дорожке в закрытом золотом платье от бренда Bottega Veneta, полностью расшитом пайетками и с V-образным вырезом.

Джулианна Мур в Венеции / Фото: Associated Press

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