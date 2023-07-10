С декольте и черной вуалью: Дита фон Тиз появилась в нетипичном для себя образе на мероприятии

Акцент в образе был на фигурном декольте наряда.

50-летняя дива бурлеска Дита фон Тиз в довольно простом, но элегантном образе посетила шоу RuPaul's Drag Race Live! в Лас-Вегасе. Наряд артистки кардинально отличался от ее концертных костюмов, ведь это был черный комбинезон с классическими брюками и короткими рукавами.

Акцентом в этом наряде было глубокое Т-образное декольте, подчеркивающее грудь звезды. Также очень элегантно выглядела ретро-вуаль Диты с узором в виде карточных мастей.

Звезда бурлеска дополнила свой образ красной помадой, часами на руке и серьгами с рубинами. Она сделал черные стрелки на глазах, а на лицо нанесла плотный тон, который придавал ему вид фарфора.

Дита фон Тиз / Фото: Getty Images

Читайте также: