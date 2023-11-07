С декольте и голой спиной: 74-летняя Вера Вонг на светском мероприятии в черно-белом макси-наряде

Уже традиционно она пришла в наряде от своего бренда.

Рок-звезда моды - модельер Вера Вонг - опять удивила выбором наряда, поскольку появилась в смелом луке с вырезами на фэшн-церемонии CFDA Fashion Awards в Нью-Йорке. На этот раз на 74-летней женщине был вечерний аутфит от ее же бренда, который состоял из черного топа с глубоким декольте и голой спиной, а также длинной юбки жемчужного оттенка.

На необычном топе Вонг также были складки и вырезы по бокам, а шелковую юбку украшал небольшой шлейф. Свой наряд она дополнила высокими кожаными перчатками.

На лице у дизайнера традиционно практически не было никакой декоративной косметики, вероятно, она воспользовалась только тональным кремом, а вот волосы она просто распустила и выровняла.

Вера Вонг и Ванесса Хадженс / Фото: Associated Press

Перед камерами Вера Вонг позировала с актрисой Ванессой Хадженс, которая блистала на этом фэшн-мероприятии в платье с пышной юбкой и разрезом, созданном Верой.

Вера Вонг и Ванесса Хадженс / Фото: Associated Press

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