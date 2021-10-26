С декольте и голой спиной: Аня Тейлор-Джой на премьере фильма в Калифорнии

С декольте и голой спиной: Аня Тейлор-Джой на премьере фильма в Калифорнии

Актриса выбрала роскошный наряд от знаменитого бренда.

Аня Тейлор-Джой посетила премьеру фильма "Прошлой ночью в Сохо" в Лос-Анджелесе. Мероприятие состоялось в недавно открытом Музее киноакадемии.

Для красной дорожки актриса надела роскошное золотое платье от Dior с глубоким V-образным декольте и голой спиной. Ткань платья была плиссированной, а на юбке имела еще и фигурное тиснение.

Аня Тейлор-Джой / Associated Press

Невероятный образ Аня дополнила прической с легкими локонами, ярким макияжем с золотисто-коричневыми тенями, босоножками на каблуке и колье с изумрудами и бриллиантами.

Аня Тейлор-Джой / Associated Press

Аня Тейлор-Джой / Associated Press

"Прошлой ночью в Сохо" - фильм ужасов режиссера Эдгара Райта, в котором рассказывается необычная история молодого дизайнера одежды Элойс. Героиня неожиданно перемещается в прошлое - в 1960-е годы. Там девушка осознает, что она на самом деле другой человек - ослепительная певица по имени Сэнди. Находясь в теле Сэнди, Элойс начинает роман с милым парнем, но постепенно грани прошлого и будущего рушатся.

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