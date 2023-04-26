С декольте и голой спиной: Зендея вышла на публику в эффектном образе от Louis Vuitton

26-летняя Зендея вышла на сцену CinemaCon 2023 - одного из самых престижных, крупнейших и важнейших событий в мире кино. Ежегодно мероприятие собирает несколько тысяч представителей мировой киноиндустрии. В этот раз Зендая рассказывала публике и журналистам о предстоящей второй части фильма "Дюна", где появится вместе с Тимоти Шаламе. 27-летний актер также был на этом мероприятии. Тимоти носил причудливый кожаный образ, состоящий из топа без рукавов, брюк и ботинок.

Зендея и Тимоти Шаламе / Фото: Associated Press

Для мероприятия девушка выбрала наряд в костюмном стиле - жилет с V-образным декольте, голой спиной и ремешками. Ее она надела на голое тело.

Также на ней были широкие штаны-палаццо, но более насыщенного серого оттенка, чем жилет. Наряд был от бренда Louis Vuitton из коллекции осень-зима 2023.

Зендея / Фото: Associated Press

Зендея / Фото: Associated Press

Дополнили ее образ белые туфли-лодочки, золотые украшения на запястьях и в ушах, а также элегантная укладка.

Зендея / Фото: Associated Press

В этом году актриса стала амбассадором Louis Vuitton. Зендея появилась в новой рекламной кампании бренда, в которой представила обновленные модели сумок Capucines. Поэтому в вещах от этой марки мы будем видеть ее теперь очень часто.

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