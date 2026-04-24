С декольте и голым животом: Ники Хилтон стала звездой красной дорожки благодаря своему роскошному платью в принт

Реклама

Ники Хилтон-Ротшильд — представительница одной из самых влиятельных семей мира, которая является постоянной гостьей на различных светских событиях и регулярно выходит на красные дорожки. На этой неделе она стала звездой лондонской премьеры долгожданного фильма «Дьявол носит Prada 2» в драматичном платье от бренда Roberto Cavalli.

Ее платье из коллекции 2023 года было струящимся и имело графический узор в черных, золотых и бежевых тонах, который напоминал анималистический, но называется «Луч золота». У наряда был глубокий V-образный вырез спереди и по бокам, что подчеркивало фигуру Ники и бронзовый загар.

Спереди на наряде было крупное серебряное украшение, а эффектности да роскоши платью придавали рукава-накидки. Образ красавица дополнила босоножками от Aquazzura, украшениями от своего бренда и роскошной укладкой с легкими локонами.

Реклама

А пока Ники удивляла публику в Лондоне, ее старшая сестра Пэрис удалась на два гламурных мероприятия в США, в частности появилась с мужем на церемонии вручения премии Breakthrough Prize 2026 и открытии новой галереи в Los Angeles County Museum of Art (LACMA).

Пэрис Хилтон с мужем / © Associated Press