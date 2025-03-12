С декольте и мятой юбкой: Эйса Гонсалес посетила кинофестиваль и презентовала новый фильм

35-летняя мексиканская актриса Эйса Гонсалес прибыла на мировую премьеру фильма "Пепел", которая состоялась в театре Paramount в рамках кинофестиваля South by Southwest.

Выглядела звезда эффектно в необычном наряде. Она носила платье от бренда Gabriela Hearst из новой коллекции весна-лето 2025, которое имело кожаный верх с глубоким декольте и белую юбку ниже колен, выполненную из помятой ткани. На талии у актрисы был застегнут широкий пояс.

Эйса Гонсалес / Фото: Associated Press

Носила необычное платье она в сочетании с сапогами от Magda Butrym и украшениями от бренда David Yurman. Волосы Эйса собрала в высокий хвост.

Эйса Гонсалес / Фото: Associated Press

Также предлагаем рассмотреть ее платье со спины, ведь там кожаная вставка была значительно ниже талии.

Эйса Гонсалес / Фото: Associated Press

"Пепел" - американский научно-фантастический фильм режиссера Flying Lotus по сценарию Джонни Реммлера. Вместе с Эйсой главную роль в нем исполнил и актер Аарон Пол.

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