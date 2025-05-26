С декольте и пайетками: Эль Фэннинг посетила премьеру фильма "Вдохновитель"

Эль Фэннинг / © Associated Press

Реклама

23 мая в Каннах состоялась премьере фильма «Вдохновитель», действие которое разворачивается во время войны во Вьетнаме. Гостьей показа стала актриса Эль Фэннинг.

На красной дорожке она продемонстрировала гламурное платье от Valentino. Это был длинный наряд с рукавами и V-образным декольте практически до пупка.

Эль Фэннинг / © Associated Press

Платье Эль было полностью расшито пайетками и бисером, а также имело узор в виде больших ромбов в стиле Clowncore, который в последние несколько лет очень популярен.

Реклама

Свой наряд голливудская звезда дополнила драгоценностями от Cartier, лаконичным макияжем и прической с распущенными волосами.

Эль Фэннинг / © Associated Press

Ранее на кинофестивале Эль также презентовала фильм «Сентиментальная ценность», в котором сыграла. Перед камерами она тогда блистала в платье-бюстье от Armani Prive. Это был длинный наряд с декольте, 3D-цветами и полностью расшитый серебристыми пайетками.

Эль Фэннинг / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press