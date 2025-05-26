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- Шоу-бизнес
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С декольте и пайетками: Эль Фэннинг посетила премьеру фильма "Вдохновитель"
Актриса просто сияла благодаря своему гламурному платью от известного бренда.
23 мая в Каннах состоялась премьере фильма «Вдохновитель», действие которое разворачивается во время войны во Вьетнаме. Гостьей показа стала актриса Эль Фэннинг.
На красной дорожке она продемонстрировала гламурное платье от Valentino. Это был длинный наряд с рукавами и V-образным декольте практически до пупка.
Платье Эль было полностью расшито пайетками и бисером, а также имело узор в виде больших ромбов в стиле Clowncore, который в последние несколько лет очень популярен.
Свой наряд голливудская звезда дополнила драгоценностями от Cartier, лаконичным макияжем и прической с распущенными волосами.
Ранее на кинофестивале Эль также презентовала фильм «Сентиментальная ценность», в котором сыграла. Перед камерами она тогда блистала в платье-бюстье от Armani Prive. Это был длинный наряд с декольте, 3D-цветами и полностью расшитый серебристыми пайетками.