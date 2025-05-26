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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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С декольте и пайетками: Эль Фэннинг посетила премьеру фильма "Вдохновитель"

Актриса просто сияла благодаря своему гламурному платью от известного бренда.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Эль Фэннинг

Эль Фэннинг / © Associated Press

23 мая в Каннах состоялась премьере фильма «Вдохновитель», действие которое разворачивается во время войны во Вьетнаме. Гостьей показа стала актриса Эль Фэннинг.

На красной дорожке она продемонстрировала гламурное платье от Valentino. Это был длинный наряд с рукавами и V-образным декольте практически до пупка.

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Платье Эль было полностью расшито пайетками и бисером, а также имело узор в виде больших ромбов в стиле Clowncore, который в последние несколько лет очень популярен.

Свой наряд голливудская звезда дополнила драгоценностями от Cartier, лаконичным макияжем и прической с распущенными волосами.

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Ранее на кинофестивале Эль также презентовала фильм «Сентиментальная ценность», в котором сыграла. Перед камерами она тогда блистала в платье-бюстье от Armani Prive. Это был длинный наряд с декольте, 3D-цветами и полностью расшитый серебристыми пайетками.

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_4 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

Наоми Кэмпбелл_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дженнифер Лоуренс_5 / © Associated Press

© Associated Press

Миа Триплтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Симон Эшли_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эль Фэннинг_2 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_1 / © Associated Press

© Associated Press

Айшвария Рай_4 / © Associated Press

© Associated Press

Айшвария Рай_3 / © Associated Press

© Associated Press

Леони Ханне_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

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