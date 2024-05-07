С декольте и перьями: Джессика Бил надела яркое платье кораллового оттенка, которое очень ей шло

Актриса Джессика Бил посетила благотворительный бал в Метрополитен-музее Met Gala 2024 и надела для этого событие наряд от бренда Tamara Ralph. Платье 42-летней Бил было из коллекции весна-лето 2024, а сочетала она его с сумкой от Roger Vivier.

Джессика Бил / Фото: Associated Press

Наряд был нежного кораллового оттенка, имел глубокое V-образное декольте, а также очень пышную юбку с длинным шлейфом.

Талия у наряда была подчеркнута, и его полностью украшали перья и камни. Такой декор выглядел очень гламурно и романтично.

Джессика Бил / Фото: Associated Press

Также дополняла платье накидка на руках, которая была выполнена из такой же ткани и тоже имела соответствующий декор. Макияж Джессике визажисты сделали также в розово-коралловой гамме, а вот волосы ее были распущены и уложены в немного небрежную объемную прическу и легкими локонами. Завершало образ золотое украшение на шее в виде цветов.

Джессика Бил / Фото: Associated Press

Ее муж Джастин Тимберлейк Met Gala с ней не посетил, однако на красной дорожке также можно было увидеть Николь Кидман в платье-реплике и Ким Кардашьян в наряде от Джона Гальяно.

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