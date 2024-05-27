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С декольте и пикантным разрезом: "Мисс Швеция" Виктория Сильвстедт блистала перед камерами в Монако

С декольте и пикантным разрезом: "Мисс Швеция" Виктория Сильвстедт блистала перед камерами в Монако

Виктория Сильвстедт / Фото: Getty Images

Она подчеркнула фигуру эффектным нарядом.

49-летняя Виктория Сильвстедт посетила роскошный гала-ужин посвященный Гран-при Формулы-1 в Монако. Это спортивное соревнование проводится с 1929 года и победа в нем считается одной из самых престижных в мировых автогонках. Поэтому автогонку ежегодно посещает множество звезд, миллионеров и княжеская семья Монако.

Эффектная блондинка Виктория Сильвстедт - шведская фотомодель, актриса, певица, телеведущая, которая заняла второе место в конкурсе красоты "Мисс Швеция" и стала полуфиналисткой конкурса "Мисс Мира 1993" - в этот раз появилась в эффектном шелковом платье жемчужного оттенка, которое имело короткий рукав, глубокое декольте и длинную юбку.

Украшали наряд вышивка пайетками и бусинами на декольте, несколько драпировок, а также очень высокий разрез, который демонстрировал ее ноги и роскошные гламурные босоножки.

Виктория Сильвстедт / © Getty Images
Виктория Сильвстедт / Фото: Getty Images

Конечно же блистала на этом роскошном вечере и княгиня Шарлин. Ее Высочество вместе с мужем князем Альбером II вышли на публику. Шарлин надела элегантное красное платье от Louis Vuitton с серебристым верхом, которое дополнила фигурным клатчем.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images
Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images
Княгиня Шарлин / © Getty Images
Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

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