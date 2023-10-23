С декольте на платье и ракушками на голове: актриса Люпита Нионго посетила мероприятие в необычном образе

Актриса посетила гала-концерт всего через два дня после объявления о расставании с бойфрендом.

Звезда фильма Marvel "Черная пантера" и лауреатка "Оскара" – Люпита Нионго – посетила гала-концерт GO Campaign 2023. На мероприятие она пришла со своей мамой Дороти.

Люпита Нионго с мамой / Фото: Associated Press

Звезда появилась на публике в довольно эффектном образе, поскольку надела длинное платье-балахон со смелым V-образным декольте до пупка.

Платье также имело высокую горловину, разрез спереди на юбке и небольшой шлейф.

Люпита Нионго / Фото: Associated Press

Однако главной изюминкой образа 40-летней актрисы был головной убор из ракушек каури. Завершили ее вечерний лук лаконичный босоножки и пара бриллиантовых сережек в ушах.

Люпита Нионго / Фото: Associated Press

Всего за два дня до того, как Люпита посетила этот благотворительный гала-концерт, она объявила о своем о разрыве с бойфрендом Селемой Масекелой, с которым встречалась с декабря 2022 года.

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