С декольте и разрезами: нигерийская певица повторила культовый образ Виктории Бекхэм

Спустя 19 лет после презентации на подиуме, это платье выглядит все так же стильно.

21-летняя нигерийская певица Эйра Старр посетила мероприятие Variety 2024 Power of Women: New York, организованное Lifetime в Смитсоновском музее дизайна Купера Хьюитта, в Нью-Йорке. Перед камерами молодая артистка появилась в эффектном зелено-голубом винтажном платье от Roberto Cavalli.

Эйра Старр / Фото: Associated Press

Платье известный бренд презентовал впервые на подиуме во время показа весна-лето 2006 в Милане на Неделе моды. Оно имело глубокое декольте до пупка, вырезы на талии и разрез на юбке. Также у платья был градиент и длинный шлейф.

Дополнила Эйра наряд распущенными волосами, длинным нюдовым маникюром, а также несколькими украшениями. Особенно в этом луке гламурно смотрелись ее нарядные босоножки с ремешками-пружинами, камнями и стразами.

Эйра Старр / Фото: Associated Press

Однако ранее такое же платье появлялось на красной дорожке. Носила в 2005 году наряд Виктория Бекхэм в Монте-Карло, Монако. Наряд она надела всего спустя несколько недель после того, как его презентовали на подиуме в Италии.

Виктория Бекхэм и Роберто Кавалли / Фото: Associated Press

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