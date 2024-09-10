С декольте и стразами: Дакота Джонсон появилась в гламурном платье от Gucci

В понедельник, 9 сентября, в Нью-Йорке богатые и знаменитые сливки общества смогли продемонстрировать на публике свои роскошные наряды и украшения. Знаменитости посетили третий ежегодный ужин "Забота о женщинах", организованный фондом Kering.

Дакота Джонсон / Фото: Associated Press

Среди гостей на мероприятии блистала 34-летняя актриса Дакота Джонсон. Она появилась на публике в роскошном платье от Gucci.

Наряд был сшит из разных видов ткани - верхняя его часть сделана из бежевой ткани, которая практически сливалась с цветом кожи женщины, и была украшена серебристыми стразами. Носила свой наряд Дакота в сочетании с длинными жемчужными украшениями и серебристой обувью на высоких каблуках.

Дакота Джонсон / Фото: Associated Press

К слову, Дакота - настоящая nepo baby, ведь она дочь известных актеров Мелани Гриффит и Дона Джонсона. Когда Дакота была маленькой, ее мать вышла замуж за Антонио Бандераса и сейчас Дакота считает его своим вторым отцом. Недавно Бандерас появился на красной дорожке Венецианского кинофестиваля и привлек внимание, поскольку позировал с возлюбленной.

Антонио Бандерас и Николь Кимпель / Фото: Associated Press

Читайте также:

Дакота Джонсон в красивых платьях (22 фото)