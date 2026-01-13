- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 34
- Время на прочтение
- 1 мин
С декольте и вырезом на животе: Зои Дойч вышла на красную дорожку в изысканном черно-белом наряде
Это был элегантный образ, в котором чувствовался шик Старого Голливуда и эстетика 1920-х годов.
Актриса Зои Дойч — дочь кинозвезды Лии Томпсон и режиссера Говарда Дойча — появилась на 83-й церемонии вручения церемонии «Золотой глобус». Обычно Зои поклонница бренда Chanel, однако на этот раз для красной дорожки выбрала образ от Prada.
Легкое и длинное платье актрисы было выполнено в черно-белых оттенках и имело несколько интересных деталей, в частности у наряда было глубокое V-образное декольте, а также вырез на животе. Фасон платья был свободным и поэтому только подчеркивал изящную фигуру Дойч.
Также внимание привлекало то, что ткань была плиссированная, а на бедрах украшена камнями, бисером и пайетками. Также интересным акцентом стала торочка, благодаря которой дизайн платья напоминал стиль 1920-годов.
А вот подол был длинным по шлейфу и не обработанным. Гламурными дополнениями вечернего лука стали украшения с бриллиантами, красный маникюр и прическа с легкой укладкой.