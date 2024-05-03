С декольте и юбкой-тюльпаном: очаровательная Коко Роша на красной дорожке с дочерью

Звезда и ее маленькая дочь появились перед камерами в Family Look.

Канадская супермодель Коко Роша посетила весенний гала-концерт New York City Ballet в Театре Дэвида Х. Коха, который состоялся в Нью-Йорке. На красную дорожку она вышла со своей дочерью Айони.

Коко и Айони выглядели изумительно, поскольку надели наряды одного оттенка. У Коко было платье без бретелек, но с глубоким V-образным декольте. Также юбка наряда была заниженной и выполненной в форме тюльпана. Ткань использована в этом платье была роскошной, поскольку имела серебристый принт, а также объемный декор в виде нежных цветов.

Волосы модель собрала в высокую прическу, сделала яркий макияж, на шею повязала ленту, как чокер, а также обула гламурные босоножки со стразами.

Коко Роша / Фото: Associated Press

Наряд малышки Айони напоминал балетный, поскольку верх платья был на одно плечо, юбка платья выполнена из фатина. Также у платья был один рукав-накидка из тонкой шифоновой ткани. Верхняя часть лифа платья декорирована цветами. Волосы девочке также собрали в высокий пучок и ее шею, как и у мамы, украшала лента-чокер.

Коко Роша с дочкой / Фото: Associated Press

Дочь модель показывает не впервые в отличии от австралийки Николь Кидман, которая недавно впервые вышла с дочками на красную дорожку. Девочки Сандэй Роуз и Фэйт Маргарет выбрали для мероприятия красные платья.

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