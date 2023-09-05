С декольте и жемчужной бахромой: звезда фильма "Присцилла" очаровала образом от бренда Miu Miu

Из-за выреза платье смотрелось необычно, но декор на рукавах добавлял ему гламура.

26-летняя американская актриса Кэйли Спэни сыграла главную роль в новом художественный фильм режиссера Софии Копполы о Присцилле Пресли под названием "Присцилла".

Картина будет рассказывать о семейной жизни Присциллы Пресли и основана на ее автобиографии. Презентация фильма состоялась во время 80-го Венецианского кинофестиваля, поэтому Кэйли вышла на красную дорожку этого грандиозного мероприятия.

Актриса одна из немногих американских звезд, которые решили все же посетить Италию, несмотря на историческую забастовку сценаристов и режиссеров, которая продолжается в Голливуде.

Кэйли Спэни / Фото: Getty Images

На красную дорожку Кэйли вышла в белоснежном платье от Miu Miu с очень глубоким декольте, практически до пупка, а также изысканной бахромой на рукавах и жемчуга и серебристых бусин.

Кэйли Спэни / Фото: Associated Press

Дополнили ее образ серьги с бриллиантами, укладка и легкий макияж.

Кэйли Спэни / Фото: Associated Press

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