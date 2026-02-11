С декольте и золотым колье: изысканная Холли Берри пришла на премьеру фильма

Холли Берри / © Associated Press

Холли Берри выглядела потрясающе, когда вышла на публику в Лос-Анджелесе. Актриса посетила мероприятие посвященное премьере фильма «Преступление 101», в котором сыграла с Крисом Хемсвортом.

Актриса выбрала для своего выхода ансамбль черного цвета, который состоял из брюк классического кроя и шелковую черную блузу с высоким воротником со складками, которую носила расстегнув на верхних пуговицах. Актриса добавила к образу приталенный пиджак и туфли на каблуках.

Холли Берри / © Associated Press

Гламурным дополнением ансамбля певицы стали драгоценности — серьги и изысканное золотое колье на шее, которое выделилось по-особенному на фоне ее монохромного наряда.

Холли Берри / © Associated Press

Ранее актриса пришла на мероприятие посвященное презентации этого фильма в боди с глубоким декольте и юбке-кольчуге.