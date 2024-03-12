С декольте, прозрачной юбкой и огромным бархатным воротом: Хайди Клум на вечеринке Элтона Джона

Супермодель и телеведущая Хайди Клум - частая гостья на всех светских мероприятиях Лос-Анджелеса.

Ежегодно звезда также посещает вечеринку Элтона Джона, которую проводит его организация Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом (Elton John AIDS Foundation).

На это светское мероприятие Клум надела очень гламурное платье с внушительным декольте. Наряд надевался в виде боди, верхняя часть которого выполнена из черного бархата, а нижняя являла собой прозрачную юбку с золотой вышивкой бисером, пайетками и стеклярусом.

Автором платья является бренд Valdrin Sahiti, основный дизайнером из Косово. Главным украшением наряда стал огромный воротник, который соединялся с рукавами.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Образ Хайди дополнила элегантной укладкой с локонами, макияжем, босоножками на каблуках от Alevi Kiky, а также драгоценными серьгами.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Как создавалось платье бренд показал в Instagram.

Также в тот день Хайди посетила вечеринку Vanity Fair, которая также считается афтепати церемонии "Оскар". На красной дорожке мероприятия она блистала в золотом платье от Harris Reed из осенней коллекции 2023 года с вырезами на животе и бедрах.

Читайте также:

Хайди Клум в росокшных вечерних платьях (24 фото)