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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
1319
Время на прочтение
1 мин

С декольте-сердцем: Сидни Суини в нежно розовом платье посетила свадьбу Безоса и Санчес

Красавица появилась в божественном платье без бретелек, которое идеально подчеркивало ее женственную фигуру.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Сидни Суини

Сидни Суини / © Getty Images

Голливудская актриса Сидни Суини была одной из приглашенных гостей на свадьбу года — в Италии, в живописном городе на воде, женился американский миллиардер Джефф Безос и его возлюбленная бывшая телеведущая Лорен Санчес.

27-летняя актриса для праздничной церемонии надела нежное розовое платье с декольте-сердцем, которое выигрышно подчеркивало красивую грудь. Наряд был выполнен из нежного шелка и имел корсетный верх, которые был украшен мелкими складками ткани. Наряд Сидни дополнила небольшой серебристой сумкой усыпанной стразами и бриллиантовыми украшениями.

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

После церемонии, где все наконец-то увидели главное свадебное платье Лорен Санчес, состоялась праздничная вечеринка, для которой Сидни переоделась в более расслабленное романтичное платье розово-зеленого цвета с цветочным принтом и оборками от Elie Saab из весенней коллекции 2024 года. Образ актриса показала в Instagram.

Сидни Суини / фото: instagram.com/sydney_sweeney

Сидни Суини / фото: instagram.com/sydney_sweeney

В тот же день, но днем, голливудскую звезду заметили на прогулке в Венеции. Она была одета в черное мини от бренда Chloé — комбинезон с V-образным вырезом из шелкового жоржета выполненный в трендовом бохо-стиле. Этот образ Сидни дополнила туфлями с открытой пяткой от Miu Miu, небольшой сумкой, а также роскошными локонами, макияжем и солнцезащитными очками.

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
1319
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