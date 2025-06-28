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- Шоу-бизнес
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С декольте-сердцем: Сидни Суини в нежно розовом платье посетила свадьбу Безоса и Санчес
Красавица появилась в божественном платье без бретелек, которое идеально подчеркивало ее женственную фигуру.
Голливудская актриса Сидни Суини была одной из приглашенных гостей на свадьбу года — в Италии, в живописном городе на воде, женился американский миллиардер Джефф Безос и его возлюбленная бывшая телеведущая Лорен Санчес.
27-летняя актриса для праздничной церемонии надела нежное розовое платье с декольте-сердцем, которое выигрышно подчеркивало красивую грудь. Наряд был выполнен из нежного шелка и имел корсетный верх, которые был украшен мелкими складками ткани. Наряд Сидни дополнила небольшой серебристой сумкой усыпанной стразами и бриллиантовыми украшениями.
После церемонии, где все наконец-то увидели главное свадебное платье Лорен Санчес, состоялась праздничная вечеринка, для которой Сидни переоделась в более расслабленное романтичное платье розово-зеленого цвета с цветочным принтом и оборками от Elie Saab из весенней коллекции 2024 года. Образ актриса показала в Instagram.
В тот же день, но днем, голливудскую звезду заметили на прогулке в Венеции. Она была одета в черное мини от бренда Chloé — комбинезон с V-образным вырезом из шелкового жоржета выполненный в трендовом бохо-стиле. Этот образ Сидни дополнила туфлями с открытой пяткой от Miu Miu, небольшой сумкой, а также роскошными локонами, макияжем и солнцезащитными очками.