С декольте в форме сердца: эффектный выход Пенелопы Крус на красную дорожку в Венеции

Вчера знаменитость позировала фотографам перед премьерой фильма "Вечная дочь" во время 79-го Венецианского кинофестиваля, который проходит в Италии.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Актриса присоединилась к Джулианне Мур на премьере фильма и надела это великолепное платье из кутюрной коллекции Chanel осень-зима 2022.

Твидовый лиф в форме сердца сочетался с кружевной юбкой с цветочной аппликацией, расшитой камнями. На фигуре Пенелопы платье сидело великолепно. Звезда дополнила образ вечерней прической, собрав волосы в высокий пучок, макияжем и бриллиантовыми серьгами.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

А вчера во время фотоколла фильма "На краю" Пенелопа Крус блистала в белом платье от Dolce & Gabbana с многослойной кружевной юбкой. Образ актрисы дополняли крупные серьги-кольца из золота, конский хвост и очень насыщенный макияж.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Белые туфли на платформе и каблуках и с открытым носком завершали образ звезды.

Напомним, ранее на дорожке Пенелопа уже блистала в наряде от Chanel, амбассадором которого она является, представ перед показом фильма L'immensità.

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