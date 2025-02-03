С декольте в форме сердца и в таби на каблуках: Зои Салдана в образе от Maison Margiela получила кинонаграду

Зои Салдана посетила состоявшуюся в Лондоне церемонию награждения кинопремий London Critics' Circle Film Awards 2025. Она получила награду за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Эмилия Перес" и премию Дерека Малкома за инновации.

На мероприятии актриса предстала в платье без бретелек длины миди из кутюрной осенней коллекции 2022 года бренда Maison Margiela. Корсет имел декольте в форме сердца, структурированный лиф из мятой черной ткани с глянцевым эффектом и юбку с вышитым принтом в форме колец. Подол платья был украшен полосками ткани, которые были похожи на перья.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Аутфит Салдана дополнила черной обувью таби на каблуках от этого самого бренда.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Зои сделала собранную прическу, выпустив на одну сторону прядь волос, легкий макияж с глянцевым блеском на губах, а также красный маникюр. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами, а руку – двойным кольцом.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

О фильме:

"Эмилия Перес" – это уникальный жанровый микс, сочетающий в себе элементы нуара, мелодрамы, комедии и мюзикла. Фильм рассказывает историю Риты – адвоката, которая чувствует себя на работе не в своей тарелке. Ее компания любит большие деньги, поэтому часто помогает преступникам уйти от ответственности. Но однажды героиня получает неожиданное предложение. Она должна помочь лидеру наркокартеля уйти из криминального мира и реализовать план побега, став женщиной, о чем он всегда мечтал.

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