С декольте в форме сердца и в таби на каблуках: Зои Салдана в образе от Maison Margiela получила кинонаграду

46-летняя актриса в авангардном наряде позировала перед фотографами.
Зои Салдана посетила состоявшуюся в Лондоне церемонию награждения кинопремий London Critics' Circle Film Awards 2025. Она получила награду за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Эмилия Перес" и премию Дерека Малкома за инновации.
На мероприятии актриса предстала в платье без бретелек длины миди из кутюрной осенней коллекции 2022 года бренда Maison Margiela. Корсет имел декольте в форме сердца, структурированный лиф из мятой черной ткани с глянцевым эффектом и юбку с вышитым принтом в форме колец. Подол платья был украшен полосками ткани, которые были похожи на перья.
Аутфит Салдана дополнила черной обувью таби на каблуках от этого самого бренда.
Зои сделала собранную прическу, выпустив на одну сторону прядь волос, легкий макияж с глянцевым блеском на губах, а также красный маникюр. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами, а руку – двойным кольцом.
О фильме:
"Эмилия Перес" – это уникальный жанровый микс, сочетающий в себе элементы нуара, мелодрамы, комедии и мюзикла. Фильм рассказывает историю Риты – адвоката, которая чувствует себя на работе не в своей тарелке. Ее компания любит большие деньги, поэтому часто помогает преступникам уйти от ответственности. Но однажды героиня получает неожиданное предложение. Она должна помочь лидеру наркокартеля уйти из криминального мира и реализовать план побега, став женщиной, о чем он всегда мечтал.
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