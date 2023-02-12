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С декольте в форме сердца: Пенелопа Крус вышла на дорожку в роскошном платье от Dolce & Gabbana

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
134
Время на прочтение
1 мин
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С декольте в форме сердца: Пенелопа Крус вышла на дорожку в роскошном платье от Dolce & Gabbana

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Испанская актриса Пенелопа Крус блистала на церемонии вручения 37-й Goya Awards в Севилье.

На дорожку 48-летняя Пенелопа вышла в черном платье с корсетом от Dolce & Gabbana и декольте в форме сердца, а также с пышной многослойной юбкой и черной кружевной накидкой на плечах.

Пенелопа Крус / © Associated Press
Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Премия Goya Awards считается испанским "Оскаром" и звезды тщательно подбирают наряды для появления на дорожке. Крус, которая дополнила образ крупными серьгами-клипсами с камнями, кольцами и браслетами, светлым маникюром и вечерним макияжем выглядела великолепно. Звезда собрала некоторое количество волос в хвост и красиво уложила челку.

Крус была номинирована на лучшую женскую роль второго плана за роль в фильме "На краю". Пенелопа в отличной форме и может появиться на светском мероприятии, как в макси-платье, как в этот раз так и в мини. В декабре прошлого года актриса появлялась на публике в твидовом мини-платье от Chanel, которое дополнила ремнем с гламурной пряжкой и в туфлях на высоких каблуках. И, естественно, произвела фурор.

Пенелопа Крус / © Associated Press
Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
134
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