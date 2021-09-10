С детской бутылочкой-клатчем и в платье со слоном: Джиджи Хадид на Неделе моды в Нью-Йорке

С детской бутылочкой-клатчем и в платье со слоном: Джиджи Хадид на Неделе моды в Нью-Йорке

Молодая мама приняла участие в фэшн-шоу Moschino.

Вчера, 9 сентября, в рамках Нью-Йоркской недели моды прошел показ весенне-летней коллекции бренда Moschino. Креативный директор Модного дома - Джереми Скотт – приятно удивил коллекцией. Он создал наряды для взрослых с детскими принтами – вещи украшали изображения мультяшных героев. А в качестве аксессуаров модельер использовал детские вещи – мягкие игрушки, погремушки, карусели для кроваток и бутылочки с молоком.

В показе приняла участие Джиджи Хадид. Модель продефилировала сначала в пестром длинном платье по фигуре с мультяшным принтом и головой слона на одном рукаве. Техника выполнения наряда напоминала пэчворк.

Джиджи Хадид / Getty Images

В руке она держала клатч в виде детской бутылочки с молоком. На подиуме Джиджи сымитировала, что она пьет из него молоко.

Джиджи Хадид / Getty Images

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Образ манекенщицы дополнил нежный маникюр, макияж и прическа в стиле 60-х годов. В ушах были голубые серьги с камнями.

Второй лук Хадид на подиуме вызвал не меньше восторга. Она предстала в нежном костюме с изображением зверушек. Наряд с желтой окантовкой состоял из кроп-топа, жакета и мини-юбки. На талии был нежно-розовый пояс-цепочка с разноцветными буквами Moschino, а на шее – такой же, только голубой. Уши она украсила нежно-розовыми серьгами, которые напоминали детали из детской карусели для кроватки. В руке Джиджи несла сумку с таким же принтом, как и костюм.

Джиджи Хадид / Getty Images

В показе также приняла участие Ирина Шейк. Она продефилировала в коротком пастельном пальто с изображением героев мультфильмов, с круглым воротником и поясом.

Ирина Шейк / Getty Images

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Беременная Джиджи Хадид (10 фото)

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